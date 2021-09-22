В Челябинске инициируют референдум по использованию Шершневского водохранилища

Челябинское отделение партии «Яблоко» инициирует референдум по использованию Шершневского водохранилища.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шершни являются единственным питьевым источником для 1,5 миллионов жителей Челябинской агломерации. Одновременно водохранилище – это единственный источник для Челябинского промузла и производств в городах-спутниках Коркино, Копейске, Еманжелинске и других населенных пунктов.

Полезный объем водохранилища составляет 170 млн кубометров, не менее 10% забирает производство, и промышленное потребление растет. При это антропогенная нагрузка на водохранилище увеличивается: берега в водоохраной зоне застроены, ливневая канализация сливается в Шершни без очистки, кроме того, в питьевой источник приносит стоки с окрестных свалок.

Медики давно доказали, что чистая вода – это залог долгой и здоровой жизни. Челябинцам с этим не повезло: уже несколько лет водохранилище относится к категории 3Б, что говорит о сильном загрязнении. Увеличение промышленного потребления приведет к дальнейшему ухудшению.

Поэтому яблочники считают, что горожане вправе решать, как им использовать единственный питьевой источник, и предлагают провести референдум.

Челябинск, Павел Зварзин

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