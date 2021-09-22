Челябинская городская дума размечталась о собственном «холдинге» СМИ

Челябинская городская дума решила учредить еще одно СМИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, сегодня, 22 сентября, депутаты рассмотрели проект решения об учреждении средства массовой информации – сетевого издания «Официальный вестник Челябинской городской Думы».

«Проект разработан в целях реализации права Челябинской городской Думы использовать сетевое издание для официального опубликования правовых актов. Использование сетевого издания существенно сократит расходование средств, направляемых на опубликование правовых актов Челябинской городской Думы», – заявили представители муниципального парламента.

Действительно, согласно уставу города, муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании либо сетевом издании.

Обычно мэрия и городская дума публикуют свои документы в газете «Вечерний Челябинск», принадлежащей городским властям. Правда, как правило за деньги. Например, в этом году городской парламент заплатит за это изданию 450 тысяч рублей.

Но у Челябинской городской думы есть еще и собственный печатный вестник, выпускаемый небольшим тиражом. А еще свои нормативно-правовые акты администрация и дума публикуют на официальных сайтах мэрии и городского парламента. Кроме того, для официального размещения муниципальных правовых актов и соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», зарегистрированный в качестве сетевого издания в 2018 года).

Так что в чем логика появления сетевого издания, где будут размещаться, видимо, все те же документы, что и в печатном вестнике, не совсем понятно. Разве что челябинские депутаты возмечтали о собственном, пусть и небольшом, «холдинге» СМИ. Ведь с созданием «официального вестника» у Думы будет уже целых два СМИ, да еще и сайт в придачу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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