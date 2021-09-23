Число летальных исходов среди больных коронавирусом южноуральцев достигло 4,5 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 367 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 20 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 94 тысячи 903 инфицированных. 4,5 тысячи из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 226).
Челябинск, Ольга Арсентьева
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