Число летальных исходов среди больных коронавирусом южноуральцев достигло 4,5 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 367 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 20 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 94 тысячи 903 инфицированных. 4,5 тысячи из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 226).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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