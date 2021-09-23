23 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

23.09.2021, четверг

10:00 Челябинск – Второй день V Всероссийской научно-практической конференции «Архив в социуме – социум в архиве», приуроченная к 100-летию архивной службы Челябинской области (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Закрытый показ работ участников кинофестиваля «Надежда. Челябинск-2021» (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)

11:00 Челябинск – Открытие Областного финансового форума, организованного Челябинским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» (ул. Российская 110, первый этаж, конференц-зал)

15:00 Челябинск – Презентация книги кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук В.Н. Кузнецова «Ядерный оружейный комплекс Урала: создание и развитие» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

19:00 Челябинск – 19 часов состоится торжественная церемония вручения Премии Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 (банкет-холл «Облака», пр. Ленина, 26А/2)

Челябинск. Другие новости 22.09.21

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