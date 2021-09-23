30% южноуральцев остаются без отопления

В Челябинской области продолжает замерзать почти треть жилого фонда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, на утро сегодня, 23 сентября, отоплением в регионе обеспечены 90% учреждений социальной сферы и 70% жилого фонда, 87% котельных запущены в работу.

22 сентября о полном запуске в работу котельных, подключении жилого фонда и социальной сферы отчитались Верхний Уфалей, Карабаш, Локомотивный, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Верхнеуральский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий и Пластовский районы.

Близки к 100-процентному подключению Златоуст, Кыштым, Миасс, Ашинский, Брединский, Катав-Ивановский, Кизильский и Саткинский районы.

Таким образом, менее половины муниципальных образований Челябинской области к настоящему времени полностью или почти полностью вошли в начавшийся отопительный сезон. Остальные не торопятся подавать тепло в дома южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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