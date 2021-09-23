Разрушающийся дом в центре Челябинска угрожает жильцам, пешеходам и трамваям

Разрушающееся здание на улице Российской в Челябинске может стать причиной аварии на трамвайных сетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения движения Общероссийский народный фронт, эксперты организации при осмотре разрушений в четырехэтажном доме №27 на улице Российской в Челябинске обнаружили, что он угрожает не только жителям аварийного дома, но и тем, кто пользуется общественным транспортом, поскольку к его фасаду прикреплена растяжка трамвайной сети. Общественники обратились в Госжилинспекцию и администрацию Челябинска с целью незамедлительного вмешательства в ситуацию.

В частности, активисты просят побудить управляющую компанию «Союз» обследовать опасный дом и обеспечить устойчивость здания. При визуальном осмотре общественники обнаружили глубокий разлом, проходящий от фундамента до крыши. Наличие трамвайной растяжки только усугубляет ситуацию, поскольку горизонтальная динамическая нагрузка ослабляет несущую способность конструкций. С учетом того, что сквозной разлом постепенно расширяется, жильцы опасаются, что однажды дом поведет, и стена обрушится, что повлечет за собой еще и обрыв проводов.

Последствия могут быть трагическими для огромного количества людей – жильцов, пешеходов и тех, кто пользуется общественным транспортом. Недооценивать риски для здоровья и жизни на данном этапе, когда есть возможность принять все необходимые меры – непозволительно, подчеркивают активисты.

«Наиболее вероятной причиной появления трещины является нарушение целостности фундамента и просадка грунта. Однако для определения глубины трещины и ее подвижности на здании необходимо выполнить обследование с использованием маяков и тензометров. Мы просим незамедлительно организовать проверку состояния здания, поручить управляющей компании выполнить свои обязанности по устранению нарушений, а также привлечь регионального оператора капитального ремонта и рассмотреть возможность выполнения ремонта здания за счет соответствующих средств фонда», – заявил представитель общественной организации.

Дом на улице Российской, 27 был построен в тридцатых годах, имеет деревянные перекрытия и по состоянию на 2021 года явно нуждается в капитальном ремонте. Однако реальный уровень разрушений и объем работ позволит определить только комплексное обследование, которое должно быть проведено незамедлительно, до наступления холодов, подчеркнули общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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