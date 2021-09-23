Губернатор Текслер отказался: кто проходит в Госдуму от Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ожидаемо отказался от мандата депутата Государственной Думы нового созыва. Соответствующее заявление уже направлено в Центральную избирательную комиссию РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в региональную группу кандидатов №11 (Челябинская область) было включено 6 человек:

губернатор, секретарь регионального отделения партии Алексей Текслер; спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко; начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко; зампредседателя Законодательного собрания Олег Голиков; депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин; первый зампредседателя комитета Законодательного собрания по экономической политике и предпринимательству Алексей Денисенко.

Поскольку региональное представительство партии власти не смогло получить 50% голосов избирателей (результат южноуральских единороссов – ), по партийным списком оно получит только 2 мандата. Предполагается, что это будут №4 и №5 Олег Голиков и Дмитрий Вяткин.

Еще 4 мандата едионороссы взяли по одномандатным округам: Владимир Бурматов по Металлургическому, Олег Колесников по Златоустовскому, Виталий Бахметьев по Магнитогорскому и Владимир Павлов по Челябинскому.

Еще один мандат – по Коркинскому округу ожидаемо забрал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Валерий Гартунг. Место, полученное южноуральскими справедливороссами по партийным спискам, отдали москвичке Яне Лантратовой. Это чисто карьерный вариант: Лантратова 10 лет работает в правительственных и околоправительственных структурах. В партию вступила только 28 мая 2021 года и менее чем через месяц была выдвинута кандидатом в депутаты Государственной Думы под номером 2 в составе регионального партийного списка от Челябинской области.

КПРФ, получившая гораздо большую поддержку южноуральцев, чем 5 лет назад, свой единственный мандат тоже отдала не жителю региона, а Михаилу Берулаве. С Челябинском его связывают только Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, который он закончил в 1975 году по специальности «инженер-педагог» да несколько лет работы в городском управлении народного образования. После 1982 года Берулава в регионе не присутствовал.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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