Сотрудников челябинской больницы уличили в сговоре с лифтовой компанией

Антимонопольщики выявили нарушение законодательства при проведении торгов на поставку лифтового оборудования в Челябинскую областную клиническую больницу №3.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в ходе проведения расследования представители надзорного органа установили, что в 2017 году должностные лица больницы обеспечили ООО «Лифтовая компания» возможность беспрепятственного заключения контракта на поставку лифтового оборудования через третье лицо, а после приняли работы, заведомо не соответствующие условиям контракта.

Так, до проведения электронного аукциона представители медицинского учреждения сообщили ответственным сотрудникам ООО «Лифтовая компания», что больница получила 25 миллионов рублей на замену 10 единиц лифтового оборудования. И предложили передать им часть прибыли за гарантию в заключении контракта.

Правда, выяснился один неприятный нюанс: сама «Лифтовая компания» не могла выступить подрядной организацией, так как находилась в реестре недобросовестных поставщиков. Зато коммерсанты предложили найти фирму, с которой больница заключит договор на замену лифтового оборудования, а та, в свою очередь, уже привлечет ООО «Лифтовая компания» в качестве субподрядчика на весь объем работ.

Победу в торгах нужной организации обеспечили заведомо невыполнимые условия технического задания: короткий срок контракта, класс энергоэффективности лифтового оборудования «А». Это исключало заявки на аукцион от иных лиц.

Фактически при исполнении контракта были поставлены и установлены лифты энергоэффективности класса «В», что не соответствовало условиям исполнения контракта. При этом, заказчик принял работы без претензий.

Кроме того, в процессе исполнения контракта должностные лица больницы предложили ООО «Лифтовая компания» составить и подписать акты выполненных работ для того, чтобы больница имела основания для перечисления платежа за выполненные работы.

«Челябинским УФАС России установлено, что указанные акты были подписаны, несмотря на то, что фактически объем выполненных работ не соответствовал объему, указанному в актах. В результате работы были оплачены до их приемки, а сроки исполнения контракта нарушены, – отметили антимонопольщики. – Из материалов, представленных в антимонопольный орган, следует, что все работы были завершены только спустя 1,5 года после заключения контракта».

По результатам рассмотрения дела Челябинское УФАС России пришло к выводу о том, что должностные лица больницы обеспечили возможность исполнения обязательств по муниципальному контракту недобросовестному лицу.

При этом, целью должностных лиц больницы являлось не качественное и своевременное выполнение работ путем проведения конкурентной процедуры, а обеспечение заказчиком возможности исполнения контракта конкретными лицами и последующее получение от них вознаграждения.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.09.21

Разрушающийся дом в центре Челябинска угрожает жильцам, пешеходам и трамваям. / Губернатор Текслер отказался: кто проходит в Госдуму от Челябинской области. / Число летальных исходов среди больных коронавирусом южноуральцев достигло 4,5 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»