В Челябинском зоопарке из-за птичьего гриппа уничтожат часть птиц

Власти Южного Урала согласовали изъятие части поголовья птиц из зоопарка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжение об изъятии птиц, содержавшихся в экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы», в среду, 22 сентября, подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, 9 сентября в связи с выявлением очага вируса птичьего гриппа экспозиция закрылась на карантин. «В первой половине сентября пало четыре особи водоплавающей птицы, обитающие в карьере экспозиции: два гуся и два лебедя-шипуна. Были проведены лабораторные исследования, результаты которых показали наличие вируса птичьего гриппа. Территория экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» – это открытая местность, доступная для диких птиц, которые сейчас активно мигрируют. Вероятно, от диких перелетных птиц и произошло заражение», – прокомментировали происходящее представители учреждения.

В срочном порядке врачами ОГБУ «Челябинская ветстанция» были взяты анализы от всех представителей группы «Птицы» на основной территории зоопарка на наличие вируса птичьего гриппа, результаты которых оказались отрицательными. На основной территории Челябинского зоопарка случаев птичьего гриппа не выявлено.

Сегодня, 23 сентября, зоопарк закрыт по техническим причинам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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