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Четверг, 23 сентября 2021, 12:13 мск

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ЮУрГУ перевели на дистанционное обучение

Студентов ЮУрГУ в связи с неблагополучной обстановкой по коронавирусу отправили на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение подписал ректора Александр Шестаков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в таком формате студенты будут заниматься минимум до 24 октября. Занятия будут проводится в системе «Электронный ЮУрГУ», а физкультуру планируют проводить в малых группах на улице.

Челябинск, Павел Зварзин

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