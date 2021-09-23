ЮУрГУ перевели на дистанционное обучение

Студентов ЮУрГУ в связи с неблагополучной обстановкой по коронавирусу отправили на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение подписал ректора Александр Шестаков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в таком формате студенты будут заниматься минимум до 24 октября. Занятия будут проводится в системе «Электронный ЮУрГУ», а физкультуру планируют проводить в малых группах на улице.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 23.09.21
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