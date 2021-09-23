ЮУрГУ перевели на дистанционное обучение

Студентов ЮУрГУ в связи с неблагополучной обстановкой по коронавирусу отправили на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение подписал ректора Александр Шестаков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в таком формате студенты будут заниматься минимум до 24 октября. Занятия будут проводится в системе «Электронный ЮУрГУ», а физкультуру планируют проводить в малых группах на улице.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.09.21

Власти ряда областей отправили школьников на дистант. / В Челябинском зоопарке из-за птичьего гриппа уничтожат часть птиц. / Сотрудников челябинской больницы уличили в сговоре с лифтовой компанией. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»