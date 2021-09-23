В многоэтажных домах в центре Челябинска сутки нет воды, жителям в подвозе отказывают

Жители двух многоквартирных домов в центре Челябинска второй день вынуждены обходиться без какой-либо воды.

Как сообщили РИА «Новый День», воду и отопление в домах №101-а и №101-б по улице Каслинской отключили более суток назад. «Подвоз воды отсутствует. Администрация не реагирует. В ТСЖ говорят: езжайте на колонку за водой или покупайте», – жалуются жильцы.

В Главной диспетчерской службе Челябинска сообщили, что на сетях у дома №101-б произошла серьезная авария. В настоящий момент она не устранена. Что же касается подвоза воды, то ее должна организовать управляющая компания.

Диспетчер администрации Калининского района сообщила, что подвоз воды должно организовать городское управление ЖКХ и отправила за дальнейшими комментариями к … системным администраторам.

В мэрии пояснили, что за городские сети отвечает МУП ПОВВ, и в случае подобных аварий именно оно занимается подвозом воды. Однако в данных домах сети не городские, а частные, поэтому подвозом воды должен заниматься собственник сетей или ТСЖ.

Круг замкнулся. Воды нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.09.21

Правительство РФ отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам. / ЮУрГУ перевели на дистанционное обучение. / Власти ряда областей отправили школьников на дистант. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»