В Челябинской области на карантин закрыли более 700 классов

В Челябинской области на карантин в связи с заболеваемости ОРВИ отправлено 753 класса в 199 школах, при этом 22 учебных заведения закрыты полностью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число карантинных классов за несколько дней выросло почти в 2 раза: по данным на понедельник было закрыто 428 учебных групп.

Школы закрыты в 12 муниципалитетах – в основном, это сельские школы с небольшим числом учеников.

Кроме того, 13 классов в 8 школах переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса. В детских садах на изоляции находится 17 групп.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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