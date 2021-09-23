Чиновника, по вине которого ребенок упал в люк в сквере у ЮУрГУ, привлекли к ответственности

Прокуратура Челябинска приняла меры к устранению нарушений о падении несовершеннолетнего ребенка в открытый колодец.

Как сообщили РИА «Новый День», надзорное ведомство Центрального района Челябинска ранее провело проверку по информации в СМИ, а также по обращению родителей малыша о падении трехлетнего ребенка в колодец инженерных сетей, расположенный в сквере по улице Тернопольской.

В ходе проведенной выездной проверки установлено, что люк колодца, используемого администрацией района для подачи воды к фонтану, расположенному в сквере, неплотно прилегает к соответствующим опорным поверхностям.

«В связи с непринятием надлежащих своевременных мер по обеспечению безопасности, прокуратурой главе района внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого акт прокурорского реагирования удовлетворен, должностное лицо, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности», – заявили в прокуратуре.

Выявленные нарушения устранены, произведены работы по закреплению люка колодца путем электросварных работ, а также по засыпке колодца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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