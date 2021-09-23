Уральские металлурги продолжают ESG-трансформацию

ММК продолжает ESG-трансформацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «ММК» приняло участие в Международном Байкальском риск-форуме 2021 в Иркутске. В рамках форума был представлен доклад о целях и достижениях ММК в сферах экологии, социальной работы и корпоративного управления (Environmental, Social, Governance – ESG).

Руководитель ПАО «ММК» по устойчивому развитию Ярослава Врубель, представлявшая компанию на форуме, подчеркнула, что реализация принципов устойчивого развития в Группе ММК – это не отдельный проект и даже не ряд целей, а подход, которому соответствует вся работа компаний Группы. Согласно актуализированной в 2020 году корпоративной Стратегии развития, устойчивое развитие охватывает три стратегических инициативы: достижение цели «Ноль травм», создание корпоративной культуры возможностей и обеспечение низкоуглеродного и экологичного производства.

В компании отмечают, что в области экологии важной целью для ММК является сокращение выбросов парниковых газов. После проведения в 2020 году оценки и верификации прямых и косвенных выбросов парниковых газов компания поставила задачу снизить валовые выбросы диоксида углерода (СО₂) на 2,2 миллиона тонн до 2025 года, а удельные – до 1,8 тонн CO₂-экв. на тонну стали (ниже среднемирового уровня в 1,82 тонны CO₂-экв.).

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, «актуализированная стратегия ММК предусматривает серьезное снижение удельных выбросов СО₂ на тонну стали. Кроме того, мы собираемся радикально снизить уровень выбросов оксидов азота, диоксида серы и пыли. Достичь этих целей нам помогут повышение энергоэффективности и продолжение модернизации производственных мощностей».

ММК стремится к тому, чтобы его продукция способствовала решению проблем, связанных с изменением климата. Это касается не только повышения экологичности производства, но и использования продукции ММК. Так, с 2018 г. ежегодно более 7000 тонн проката, произведенного на стане 5000 ММК, отгружается в адрес российских производителей башен ветряных турбин. Таким образом, ММК вносит в свой вклад в развитие сегмента возобновляемых источников энергии.

Серьезное отношение ММК к устойчивому развитию и вопросам ESG подтверждено независимыми оценками и совместной работой с международными партнерами: так, в 2020 году Всемирный фонд дикой природы (Россия) включил ММК в топ-10 металлургических компаний по уровню открытости в сфере экологической ответственности. В сентябре 2021 года ПАО «ММК» подписало меморандум с немецкой компанией SMS group GmbH, в рамках которого компании будут сотрудничать в целях уменьшения выбросов парниковых газов. Также ММК заключил меморандум о сотрудничестве с энергетическим концерном Fortum: компания планирует использовать «зеленую» энергию, производимую российским подразделением Fortum, чтобы снизить «углеродный след» продукции.

V Международный Байкальский риск-форум (BRIF) в этом году проводится в Иркутске 22 – 24 сентября. Его цели – способствовать продвижению принципов устойчивого развития в регионах Сибири и Дальнего Востока, привлечь внимание бизнеса, власти и общества к современным вызовам и угрозам, выработать совместные решения и найти новые возможности устойчивого развития.

Челябинск, Виктор Елисеев

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