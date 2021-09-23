В Челябинске полуторогодовалый малыш отравился ацетоном

Маленький челябинец отравился, выпив опасную жидкость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла во вторник, 21 сентября, в квартире дома в поселке Новосинеглазово Центрального района областного центра. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

«Это просто крик души. Вчера погиб полуторагодовалый ребенок у нас в поселке, он выпил бензин из баночки, потому что родители не усмотрели. Скорая ехала сорок минут, опоздали. Кого теперь винить?", – рассказали в одной из групп ВКонтакте.

Информацию о гибели малыша подтвердили в следственном управлении СКР и по Челябинской области и региональной прокуратуре. В обоих ведомствах начата проверка. По одной из версий, ребенок мог отравиться ацетоном. Известно, что мальчик рос в многодетной семье.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области информацию о гибели маленького челябинца также подтвердили. Однако, по словам представителей ведомства, экипаж скорой медицинской помощи прибыл к месту трагедии через 17 минут после вызова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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