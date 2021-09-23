В Челябинской области браконьеры застрелили четырех косуль

На Южном Урале задержали охотников с тушами четырех косуль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, специалисты отдела федерального государственного надзора задержали браконьеров, которые вели незаконную охоту на территории Анненского государственного природного биологического заказника (Карталинский район).

«Инспекторами ведомства установлено, что мужчины во время охоты в районе села Татищево незаконно отстрелили четыре косули. Охоту браконьеры вели с применением охотничьего ружья в дневное время суток», – уточнили представители минэкологии.

При осмотре грузового отсека автомобиля охотников были обнаружены 2 головы самцов косули сибирской и 4 разделанные туши животных, а также несколько охотничьих патронов 16 калибра. По этому факту идет доследственная проверка. Мужчинам грозит уголовная статья с возмещением причиненного ущерба: за каждую убитую косулю им придется заплатить по 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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