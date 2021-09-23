Глава челябинского УФСБ попал в «список Навального»

Конгресс США требует ввести санкции в отношении руководителя УФСБ по Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет Конгресса США одобрил законопроект о создании так называемого «списка Навального».

Документ предполагает введение санкций в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, как заявляют в Штатах, к нарушениям прав человека.

Среди «провинившихся» россиян оказался и глава УФСБ России по Челябинской области Дмитрий Иванов.

Южноуральское управление контрразведки чиновник возглавил в январе нынешнего года. До этого он руководил УФСБ по Томской области. Именно в этом регионе Алексей Навальный почувствовал себя плохо и в тяжелом состоянии попал в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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