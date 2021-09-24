24 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

24.09.2021, пятница

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как приобщить южноуральцев к занятиям спортом» (пресс-центр «Гранада пресс»)

12:00 Челябинск – Круглый стол на тему реализации проекта «Чистый воздух» в Челябинской области в рамках Всероссийского слета волонтеров (отель «Малахит», ул. Труда, 153, конференц-зал)

15:00 Челябинск – Торжественное открытие Лабораторного корпуса Регионального центра поддержки одаренных детей Челябинской области «Курчатов центр» (ул. Ворошилова, 2)

16:00 Челябинск – Презентация научно-популярной монографии директора центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета Елены Куприяновой «Аркаим: рождение легенды» (ТРК «Гагарин Парк», ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»)

18:00 Челябинск – Творческая встреча в рамках Недели туризма с путешественником Олегом Чегодаевым, первым человеком, прошедшим в одиночку Урал с юга на север по вершинам (коворкинг центра «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1)

19:00 Челябинск – Гала-концерт VIII международного фестиваля «Джаз на большом органе» (зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)

Челябинск. Другие новости 23.09.21

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