Челябинку, попавшую в пургу на Эльбрусе, нашли

Челябинка Марина Беликова, вместе с группой туристов попавшая в пургу на Эльбрусе, жива.

Как уже сообщал «Новый День», в группу входили 21 альпинист-любитель из разных городов и 2 гида. Трое туристов отказались от восхождения на Эльбрус, 20 смогли преодолеть отметку в 5 тысяч метров, но погода начала стремительно портиться, поднялся сильный ветер.

Один из гидов отправился вызывать помощь. Вызволяли туристов несколько десятков спасателей.

5 человек погибли от переохлаждения. Еще 11 госпитализированы, среди них и 31-летняя челябинка.

Челябинск, Павел Зварзин

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