В Челябинске администратор банка с родственником присвоили деньги клиентов

В Челябинске сотрудница банка попалась на миллионном мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка задержали двух челябинцев по подозрению в мошенничестве.

Полицейские установили, что 27-летняя горожанка, занимавшая ответственную должность в кредитной организации, изготовила фиктивную банковскую доверенность на выдачу денег вкладчиков. В роли получателя выступил 24-летний родственник сотрудницы банка. Молодой человек получил по подложному документу в организации более 1 миллиона рублей, принадлежащих двум клиентам финансового учреждения. В дальнейшем соучастники поделили деньги между собой.

По данному факту следственной частью СУ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 6 лет.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Причиненный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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