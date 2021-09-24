На ЮУЖД стали чаще гибнуть люди

Южно-Уральская железная дорога обеспокоена ростом количества несчастных случаев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, за январь-август 2021 года на Южно-Уральской магистрали от наезда подвижного состава было травмировано 44 человека (за 8 месяцев 2020 года – 39), из них 35 – со смертельным исходом (за 8 месяцев 2020 года – 29).

За тот же период 2021 года 4 человека получили электротравмы (в прошлом году такое же количество травмированных электротоком), из них 2 со смертельным исходом (за 8 месяцев 2020 года – 1).

«Расследования транспортных происшествий показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом, игнорирование подземных переходов и пешеходных мостов, алкогольное опьянение, суицид, беспечность и невнимательность самих пострадавших, нахождение на путях в наушниках, капюшонах», – заявляют представители ЮУЖД.

В Челябинской области за январь-август 2021 года было травмировано 25 человек (за аналогичный период 2020 года – 18), из них со смертельным исходом 19 (в 2020 году – 13). В Курганской области количество травмированных граждан осталось на прежнем уровне – 9 человек, из них со смертельным исходом – 7 (в 2020 году – 6). В Оренбургской области было травмировано 11 человек (в 2020 году – 12), из них со смертельным исходом 8 (в 2020 году – 7). В Северо-Казахстанской области Республики Казахстан было травмировано 2 человека со смертельным исходом (за аналогичный период 2020 года было травмировано 4 человека со смертельным исходом). На территории ЮУЖД в республике Башкортостан смертельно травмирован 1 человек.

Особую тревогу вызывают несчастные случаи с несовершеннолетними. С начала года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава и поражения электротоком были травмированы 8 несовершеннолетних.

Челябинск, Виктор Елисеев

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