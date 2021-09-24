У челябинца, наехавшего самокатом на женщину, требуют миллион

У челябинца, сбившего электросамокатом женщину, требуют 1 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 8 мая в Ленинском районе: 18-летний парень на улице Гагарина наехал на 65-летнюю пенсионерку, шедшую впереди. Женщина упала, ударилась головой, получила черепно-мозговую травму и перелом ребра.

В результате происшествия у пострадавшей наступили амнезия и частичный паралич, от которых женщина до сих пор не оправилась.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Кроме того, сторона обвинения требует с виновника происшествия 1 млн рублей в качестве компенсации потерпевшей морального вреда.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 24.09.21

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