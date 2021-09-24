В Челябинской области водитель сбил школьника и сбежал

В Миассе водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГИБДД Миасса, авария произошла вчера, 23 сентября.

В 20:17 неустановленный водитель, управляя автомобилем, при движении прямо на регулируемом перекрестке, совершил наезд на 12-летнего школьника, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. Виновник аварии с места ДТП скрылся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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