Мигрант заявил об ограблении, чтобы прикарманить 1,5 миллиона рублей родственника

В Челябинской области осудили иностранца, виновного в ложном доносе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий районный суд признал 27-летнего иностранца виновным в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

Установлено, что 23 июня 2021 года молодой человек, следуя по автодороге Троицк – Степное, выбросил в окно автомобиля сумку. После этого проехал далее по дороге, где, остановившись недалеко от указателя 46 километр, выйдя из автомобиля, нанес себе ножом не менее двух ударов в область живота. Затем выбросил нож в кусты, позвонил в дежурную часть МО МВД России «Троицкий» и сообщил, что на него напали и отобрали около 1,5 миллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что у мигранта были финансовые проблемы. Чтобы погасить крупный долг, он решил присвоить деньги родственника, которые тот дал ему для расчета за приобретенный товар, заявив об ограблении.

Впоследствии иностранец указал места, где выбросил сумку и нож, которые были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

Суд приговорил виновного к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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