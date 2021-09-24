Экс-инспектор ГИБДД Магнитогорска ответит за подделку документов ради продажи авто

В Магнитогорске бывший сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за подделку документов с целью продажи автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД, обвиняемого в покушении на сбыт транспортного средства с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком, а также приобретении и использовании заведомо поддельного официального документа.

По версии следствия, мужчина, являясь инспектором ГИБДД, приобрел автомобиль марки «Honda Odyssey», ввезенный на территорию России как «запасные части, бывшие в эксплуатации», и не поставленный в установленном порядке на регистрационный учет.

Используя свои полномочия, полицейский нашел собственника аналогичной машины. Используя его данные, он приобрел поддельные свидетельство о регистрации транспортного средства и дубликаты государственных регистрационных знаков.

В последующем разместил объявление о продаже автомобиля, нашел покупателя, к которому в январе 2021 года поехал на встречу с целью сбыта транспортного средства.

Но по дороге машину остановил инспектор ГИБДД УМВД России по Магнитогорску. Во время проверки он понял, что свидетельство о регистрации транспортного средства поддельно и доставил магнитогорца в отдел полиции.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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