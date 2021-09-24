Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла в рост

В Челябинской области за сутки выявлено 370 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 21 зараженного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 95 тысяч 271 инфицированный. 4 тысячи 521 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 247).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.09.21

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