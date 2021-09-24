«Выборы прошли»: в Магнитогорске поднимают цены на проезд в маршрутках

Жителей Магнитогорска предупредили о повышении стоимости проезда в маршрутках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже после 25 сентября часть перевозчиков Магнитогорска намерены повысить стоимость проезда с 25 до 30 рублей. Соответствующие объявления появились в маршрутках и были опубликованы горожанами в социальных сетях.

Сообщение вызвало бурную реакцию горожан. «Выборы прошли», – пишут магнитогорцы. Хотя есть и те, кто признает: подорожание проезда – вынужденная мера.

Сами перевозчики говорят, что планировали повысить цены еще весной, но отложили непопулярный шаг до осени. «С одной стороны реально поднимать бы не хотелось, – цитирует одного из операторов «Магнитогорский рабочий». – У нас такой разбег будет с трамваем – 10 рублей. С другой стороны, выхода нет. В апреле мы поехали бы по 28, но за полгода так цены подросли, что просто печально – и запчасти, и топливо подорожали ощутимо. Те, кто на пропане работает, они сейчас делают всего 4 рейса – в часы пик. Днем они уже не работают, потому что 2-3 человека возить по такой цене газа просто нерентабельно. Да и в целом пассажиропоток очень сильно спал – это по всей стране так».

О намерениях повысить цены заявили еще в одном компании. Когда это произойдет, перевозчик пока не говорит: частники постараются избежать претензий ФАС, и одномоментного роста ценника не будет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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