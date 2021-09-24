В Челябинском зоопарке погибли медведи. Сотрудники подозревают, что их отравили

С начала сентября в зоопарке погибли несколько животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 23 сентября ветеринарной службой зоопарка был зафиксирован факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши.

«Днем ранее у животных началась рвота с пеной, судороги, диарея, темная моча, атаксия и отсутствие реакции на раздражители. Ветеринары сутки боролись за жизнь медведей, но, к большому сожалению, животные погибли», – рассказали представители администрации.

За пару недель до этого с похожими, но не такими выраженными симптомами «слегла» бурая медведица Бусинка. На данный момент, благодаря слаженной работе ветеринаров и зоологов Челябинского зоопарка, ее состояние стабильное и угрозы для жизни не наблюдается.

В начале сентября пострадали копытные: пятнистые и северные олени, косуля. Самку северного оленя и детеныша пятнистого оленя спасти не удалось, как и доказать факт отравления.

Сотрудники Челябинского зоопарка обеспокоены и полагают, что совершено преступление и животные были отравлены умышленно – на территории зоопарка была найдена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом, общим весом в 7 килограммов.

Руководство Челябинского зоопарка обратилось за помощью в правоохранительные органы.

В связи с проведением следственных мероприятий зоопарк закрыт. Проводятся все необходимые экспертные медицинские процедуры по установлению причин гибели животных. Результаты будут оглашены по мере готовности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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