Олег Знарок во второй раз назначен главным тренером сборной России

Южноуралец Олег Знарок во второй раз возглавил национальную сборную России по хоккею.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Федерация хоккея России заключила годовой контракт с Олегом Знарком. Уроженец Усть-Катава возглавит национальную сборную во второй раз.

Знарок будет наставником российских хоккеистов на предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских играх и чемпионате мира. Он заменит на посту главного тренера Валерия Брагина, ушедшего в отставку после крайне неудачного выступления команды на чемпионате мира этого года в Латвии, где россияне проиграли сборной Канады в четвертьфинале.

Олег Знарок уже возглавлял национальную команду в 2014-2018 годах. За время его руководства сборная Россия завоевала золотую медаль Олимпиады-2018, золото чемпионата мира-2014, серебро мирового первенства 2015 года и две бронзы – в 2016 и 2017 годах.

Знарок начинал карьеру хоккеиста в челябинском «Тракторе» (1979-1982 годы), после чего больше 10 лет отыграл в рижском «Динамо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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