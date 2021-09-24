В мэрии Челябинска отказались следить за деревьями, высаженными ранее 2020 года

Мэрия Челябинска не намерена следить за зелеными насаждениями, появившимися ранее 2020 года. В числе прочего, чиновники не собираются спасать и гибнущие деревья на улице 50-летия ВЛКСМ. Это следует из ответа комитета дорожного хозяйства областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение жителя Металлургического района Челябинска и скан ответа представителя КДХ обнародовала депутат Центрального райсовета города Елена Вахтина.

«На разделительной зеленой полосе между встречными потоками на протяжении всей улицы 50 лет ВЛКСМ Металлургического района погибают липы, рябины, другие деревья. Многие деревья засохли, листва почернела, голые сучья и ветки, – написал горожанин. – Прошу принять действенные меры по спасению деревьев. Провести обработку листвы, корней, дернины, реабилитацию деревьев. Такие же меры прошу принять к зеленым насаждениям на обочинах дорог по 50 лет ВЛКСМ».

Свое обращение челябинец направил в городское управление экологии. Но ответ получил за подписью заместителя председателя комитета дорожного хозяйства города Александра Диденко.

«Комитет дорожного хозяйства города Челябинска в рамках муниципальных контрактов проводит работы по поливу деревьев, высаженных в 2020-2021 годах, находящихся на гарантии, в пределах улично-дорожной сети города Челябинска, в соответствии с графиком производства работ, – говорится в документе. – По ул. 50-летия ВЛКСМ высадки зеленых насаждений в вышеуказанный период не производилось». Впрочем, работы по компенсационной высадке в дальнейшем могут быть предусмотрены, заверил зампред КДХ.

Получается, что в сохранности деревьев, высаженных раньше 2020 года, челябинские чиновники не заинтересованы. По крайней мере, так можно истолковать полученный челябинцем ответ, который, по сути, объясняет почему, в городе, не моргнув глазом, вырубают редкие деревья и вообще всеми силами сокращают зеленые насаждения.

Конечно, можно предположить, что забота о сохранении деревьев и кустарников (за исключением указанных в чиновном ответе) не входит в обязанности КДХ. Но ведь обращение житель Металлургического района направлял не в комитет, а в управление экологии города. И если его чиновники направили его в КДХ, то, вероятно, лучше знают, кто за что должен отвечать. Но это не точно...

Челябинск, Виктор Елисеев

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