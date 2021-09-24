Челябинские коммунальщики отчитываются о подключении тепла, а батареи остаются холодными

Жителям Металлургического района Челябинска начали начислять оплату за отопление, хотя тепло в квартирах до сих пор не появилось.

«У меня квартира выходит на две стороны: север и юг, – рассказал РИА «Новый День» житель дома №36 по улице Богдана Хмельницкого. – В южной комнате тепло дали еще во вторник, а в остальной квартире очень холодно. Я ходил в ЖЭК, мне сказали: «Извините, слесарь у нас один, он не успевает». Это, конечно, очень сложная работа – открыть вентели на стояках.

У меня в доме лежачий инвалид, а температура в квартире выше +17 градусов не поднимается, и то последние 2 дня на улице тепло. А в воскресенье опять похолодает: мне костер что ли в квартире разводить?»

Мужчина попытался дозвониться до управляющей компании «Доверие Хмельницкое», это оказалось бесполезным занятием. Сегодня утром он снова навестил ЖЭК и услышал то же, что и вчера: «Слесарь у нас один, он не успевает».

При этом сам слесарь, по словам мужчины, спокойно сидел в ЖЭКе и еще даже не переоделся в рабочую одежду, хотя был уже девятый час.

«Я поговорил с соседями. Оказалось, что у кого-то, как у меня, включили только в одной в комнате, а кому-то вообще не дали. То есть, наш ЖЭК отчитался, что начал отопительный сезон, а тепла по факту нет. Но начислять-то за отопление будут со вторника».

Челябинец отправил жалобу в госжилинспекцию. А «Новый День» запросил комментарий в администрации города.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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