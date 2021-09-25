25-27 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

25.09.2021, суббота

10:00 Челябинск – Второй день межрегиональной выставки «Южноуральская книжная ярмарка – 2021» и II Всероссийского литературного форума #РыжийФест (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

11:00 Челябинск – Осенние «Чистые игры» (Сквер около стадиона «Лидер», ориентир ул. 8 марта, 2)

16:45 Челябинск – На Южно-Уральской книжной ярмарке состоится презентация научно-популярной монографии директора центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета Елены Куприяновой «Аркаим: рождение легенды» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

26.09.2021, воскресенье

10:00 Челябинск – Всероссийский экологический автопробег «Чистая страна 2.0» (ЮУрГУ, проспект Ленина, 76, главный корпус, 10 этаж, ауд. 107)

10:30 Челябинск – Третий день межрегиональной выставки «Южноуральская книжная ярмарка – 2021» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

11:00 Челябинск – Осенние «Чистые игры» в Челябинске (Станция «Водная» детской железной дороги в парке Гагарина)

20:00 Челябинск – Большая писательская конференция с участием всех гостей форума Южноуральской книжной ярмарки и II Всероссийского литературного форума #РыжийФест (конференц-зал клуба-отеля «Золотой пляж»)

Челябинск. Другие новости 24.09.21

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