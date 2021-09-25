За сутки скончались 23 больных COVID-19 южноуральцев

В Челябинской области зафиксировали 372 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 25 сентября подтверждено 95 тысяч 643 случая заболевания COVID-19 (+ 372 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них 4 школьников).

За прошедшие сутки выписаны 275 человек. ️Больных COVID-19 – 9 тысяч 571 южноуральцев.

Умерли 23 человека, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 4 тысячи 544 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 270).

Челябинск, Виктор Елисеев

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