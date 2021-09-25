В Челябинске ночью разрисовали новый трамвай

В Челябинске ищут вандалов, разрисовавших трамваи в депо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на субботу, 25 сентября, на территории трамвайного депо №1 в Тракторозаводском районе.

Неизвестные нанесли надписи и рисунки на корпуса и стекла трамваев. От выходки вандалов пострадали старый вагон и трамвай из первой партии, поставленной в Челябинск летом нынешнего года,

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, утром сотрудники «ЧелябГЭТ» обратились в полицию. Возможно, хулиганы попали на камеры видеонаблюдения. По факту вандализма начата проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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