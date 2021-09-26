COVID-19 диагностировали у 96 тысяч южноуральцев

В Челябинской области зафиксировали 374 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 26 сентября подтверждено 96 тысяч 17 случаев заболевания COVID-19 (+ 374 новых подтверждения ко вчерашнему дню, в том числе 1 школьник).

За прошедшие сутки выписаны 278 человек. ️Больных COVID-19 – 9 тысяч 645 южноуральцев.

Умерли 22 человека, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 4 тысячи 566 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 292).

Челябинск, Виктор Елисеев

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