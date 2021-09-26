В Челябинском зоопарке медики пытаются спасти еще одного отравленного медведя

В зоопарке Челябинска отравили гималайского медведя.

Как сообщал ранее «Новый День», с начала сентября в зоопарке погибли несколько животных.

23 сентября погибли от отравления бурый медведь Степан и бурая медведица Маша. Днем ранее у животных началась рвота с пеной, судороги, диарея, темная моча, атаксия и отсутствие реакции на раздражители.

За пару недель до этого с похожими, но не такими выраженными симптомами «слегла» бурая медведица Бусинка. А в начале сентября пострадали копытные: пятнистые и северные олени, косуля. Самку северного оленя и детеныша пятнистого оленя спасти не удалось, как и доказать факт отравления.

Сегодня стало известно, что в один день с бурыми медведями похожие симптомы проявились у гималайского медведя Харитона. Медики продолжают бороться за жизнь животного. Он все еще очень слаб, но уже начал есть.

Сотрудники зоопарка не исключают, что животных отравили умышленно – на территории зоопарка была найдена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом, общим весом в 7 килограммов. Полиция проводит проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.21

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