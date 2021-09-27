В Челябинске задержали вора, поставившего кражу люков на поток

В Челябинске задержали серийного вора. Мужчина промышлял кражей люков сетевых колодцев.

Как уже сообщал «Новый День», с начала года в городе из-за открытых произошло несколько серьезных происшествий: погибла женщина, в открытые люки упали дети.

В конце прошлой недели появилась видеозапись, сделанная на улице Прокатной: красный автомобиль встал так, что закрыл от камеры люки. Водитель повозился рядом с машиной и затащил что-то тяжелое на заднее сидение авто. Когда он уехал, колодец оказался без люка.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Похитителем оказался 35-летний мужчина. Он признался, что снимает люки с колодцев в разных частях города и сдает в металлолом.

Из указанного им пункта приема лома изъяли 30 канализационных люков. Будут ли привлечены к ответственности сотрудники приемки – за скупку краденного – не уточняется.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.09.21

В южноуральском лесу один браконьер застрелил другого и погиб сам. / Ветер, снег, гололед: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение. / В Челябинском зоопарке медики пытаются спасти еще одного отравленного медведя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»