В центре Челябинска на территории ТРК рабочий погиб под грудой кирпичей

В Челябинске гастарбайтер погиб на территории ТРК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в субботу, 25 сентября, в ТРК «Мегаполис».

На втором этаже комплекса 24-летний рабочий разбирал кирпичную перегородку. В какой-то момент кладка рухнула, погребя под собой молодого человека.

Погибший был гражданином одной из республик Центральной Азии. СКР начал проверку по факту трагедии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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