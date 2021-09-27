В Челябинской области в подъезде жилого дома нашли подкидыша

В Коркино в подъезд трехэтажки подкинули коробку с младенцем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на живой «сюрприз» в ночь на субботу, 25 сентября, наткнулись жители дома №49 по улице Мира в Коркино.

На одной из лестничных площадок трехэтажного здания южноуральцы обнаружили коробку. В ней лежал живой мальчик в пеленке. Жильцы вызвали скорую медицинскую помощь, доставившую младенца в больницу.

СКР и полицию начали проверку по факту ЧП, выясняются все подробности происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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