В Челябинской области от коронавируса умерли сразу 24 человека

В Челябинской области за сутки выявлено 375 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 24 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 96 тысяч 392 инфицированных. 4 тысячи 590 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 316).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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