Найди меня, если сможешь: в Челябинске на оживленном участке знак «Дети» успешно прячется за кустами

Общественники потребовали от мэрии Челябинска вернуть видимость знаку «Дети» на оживленном участке дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты организации обнаружили опасный участок пути по улице Российской от остановки «Нагорная» до остановки «Бассейн», на котором уже давно не проводили обрезку кустарников.

В итоге, ветки практически полностью перекрыли тротуар, заслонив и дорожный знак «Дети», предупреждающий водителей о том, что нужно снижать скорость и быть внимательнее.

С учетом того, что здесь большие проблемы с освещением, а темнеет сейчас рано, юные спортсмены, идущие с вечерних тренировок, рискуют здоровьем и жизнью.

Общественники обратились к городским властям с требованием решить проблему – обрезать кустарник и освободить тротуар для свободного движения пешеходов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.09.21

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