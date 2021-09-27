На заправке в Челябинске торговец овощами открыл огонь

Предприниматель расстрелял знакомого во время ссоры на заправке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 25 сентября, на АЗС на улице Чичерина в областном центре.

Между 44-летним предпринимателем из Сосновского района и его 37-летним знакомым вспыхнул конфликт. В ходе ссоры бизнесмен схватился за ружье и несколько раз выстрелил мужчине по ногам, после чего уехал. Впоследствии его задержала полиция. Известно, что предприниматель владеет несколькими точками по продаже овощей и фруктов.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об инциденте подтвердили. В настоящее время по данному факту проходит доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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