В уральском городке вандалы разгромили кладбище

В Челябинской области кладбищенские ограды пустили на металлолом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последствия погрома обнаружила, придя на погост, жительница Чебаркуля.

По словам очевидцев, могильные ограды и прочую утварь явно готовили к утилизации. «На захоронениях выворочены оградки, столы и скамейки. Чего-то уже нет, видимо, вывезли, а что-то не успели», – приводит слова чебаркульцев газета «Южноуралец». Вероятно, действовали на кладбище, охотники за ломом.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас ведется работа по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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