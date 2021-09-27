Старики лежали на голых матрасах: в Копейске частный дом престарелых закрыли на три месяца

В Челябинской области приостановили деятельность частного дома престарелых.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Копейска, в декабре 2020 года надзорное ведомство Копейска провело проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности в деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по уходу с обеспечением проживания престарелых и инвалидов на возмездной основе.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с приостановить работу дома престарелых. Суд постановил обязать предпринимателя устранить нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм.

Не согласившись с указанным решением, прокуратура города обжаловала его в судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда, которая удовлетворила апелляционное представление прокуратуры, запретив предпринимателю заниматься своей деятельностью до устранения выявленных нарушений закона.

Тогда предприниматель перевез клиентов в другое здание, расположенное в Копейске.

Однако в ходе проверки было установлено, что новое здание также не предназначено для оказания такого рода услуг.

«Помещение не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре. Часть кроватей в комнатах не были обеспечены постельными принадлежностями, проживающие лежали на голых матрасах или на матрасах, застеленных одной клеенкой, помещения не были оборудованы приборами обеззараживания воздуха», – констатировали в надзорном ведомстве. Произвело впечатление на проверияющих и то, что интернат размещался в одном здании с автосервисом.

По результатам проверки прокуратурой в отношении предпринимателя возбуждены административные дела по фактам нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также нарушения требований пожарной безопасности.

Решением Копейского городского суда деятельность предпринимателя приостановлена на 90 суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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