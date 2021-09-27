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Понедельник, 27 сентября 2021, 15:54 мск

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В Челябинске депутаты от оппозиции выставили счет избиркому

Депутаты от «Справедливой России» требуют от избиркома возместить судебные издержки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты от «Справедливой России», разгромившие 19 сентября «партию власти» в ходе довыборов в Калининский районный совет, подали в суд на территориальную избирательную комиссию района с требованием возместить издержки, понесенные ими в ходе судебных разбирательства во время предвыборной кампании

Напомним, первоначально ТИК отказала в регистрации всем четырем «справедливороссам», и они обратились в суд.

В итоге всех четверых вернули в предвыборную гонку. Именно они и стали победителями довыборов: Илья Пермяков в округе №6, Анна Мадаминова в округе №11, Дмитрий Бельский в округе №18 и Дмитрий Иванов в округе №21.

Теперь они требуют, чтобы ТИК вернул им потраченные на юристов деньги. Депутаты пафосно обещают потратить эти средства на благоустройство своих округов. Впрочем, вряд ли это существенно преобразит район: общая сумма, выставленная избиркому, равна 150 тысячам рублей (по 37,5 тысяч рублей на округ).

Челябинск, Виктор Елисеев

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