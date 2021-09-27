На Урале обнаружили труп семиклассника

В Челябинской области семиклассник умер, надышавшись газом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело подростка нашли в частном доме в селе Михайловка, а рядом валялся газовый баллончик.
Ребенок рос в многодетной семье и состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
По факту смерти мальчика начали проверки следственный комитет, прокуратура и региональное министерство социальных отношений.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 27.09.21
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