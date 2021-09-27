Под Челябинском жители восстали против проекта многоэтажек

Жители Еманжелинска выступили против застройки северной части города многоэтажными домами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты Еманжелинска развернули в соцсетях активную кампанию против проекта изменений в градостроительную документацию. Публичные слушания по этому вопросу должны были состояться сегодня, 27 сентября. Но местные жители выступают против строительства.

Обращения с предложением прийти на публичные слушания и защитить город от многоэтажной застройки появилось в соцсетях в воскресенье, 26 сентября.

«По закону публичные слушания – наиважнейшая процедура, на которой собирается сход граждан. Люди должны дать ответ «да» или «нет», и для этого в течение 30 дней все необходимые документы должны быть размещены на сайте администрации. Чтобы в течение этого срока желающие могли ознакомиться, обсудить и уже на собрании высказать свое решение. В нашем случае вся необходимая информация была размещена только 22 сентября, за два рабочих дня до проведения собрания! За это время даже мы не смогли понять, что представляет этот проект. Понятно только то, что планируется строительство панельных многоэтажек высотностью девять этажей плотной застройки с какими-то объектами социальной инфраструктуры», – говорит жительница Еманжелинска.

Перспектива появления в городе многоэтажек категорически не устраивает активистов. «Российский тренд – это малоэтажное строительство! Зачем нам эти страшные панельки?», – возмущается женщина.

Еще одна горожанка заявляется, что информация об экспозиции проекта недоступна.

Для властей Еманжелинска и Еманжелинского района протест жителей оказался полной неожиданностью. Но они настаивают на том, что все требования к организации слушаний соблюли. Да и проект планировки, предусматривающий многоэтажную застройку в северной части Еманжелинска, был утвержден в феврале 2019 года.

На публичные же слушания вынесены изменения в него. Обсуждения организованы, так как к властям обратились предприниматели с продолжением разместить в квартале нежилые помещения, рассказали чиновники. Что касается обязательного объявления о слушаниях, оно было опубликовано в газете «Новая жизнь» 27 августа. Правда, с документацией можно было ознакомиться лишь в отделе архитектуры и строительства района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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