В Челябинске собираются провести альтернативные слушания по парковке у зоопарка

Жители Челябинска намерены провести публичные слушания по строительству парковки у зоопарка, не приглашая на них чиновники.

Как уже сообщал «Новый День», формально слушания по проекту строительства рядом с Челябинским зоопарком многоуровневой парковки на 500 машино-мест должны состояться 30 сентября. Но пройдут они в заочном формате

Фактически это означает, что высказать свою позицию горожане смогут лишь в письменной форме. Непосредственного же обсуждения перспектив строительства в парковой зоне Челябинска не будет.

Между тем, челябинцы уже выступали против подобного проекта около пять лет назад. Активисты продолжают настаивать: строительство на территории Челябинского городского бора должно быть полностью запрещено, вне зависимости от того, входит какой-то конкретный участок в утвержденные границы одноименного ООПТ или нет.

К тому же, по словам горожан, участок, на котором предлагается разместить парковку, относится к территории Челябинского зоопарка, и его планировалось задействовать в рамках проекта развития учреждения до 2030 года.

Напомним, этот проект предполагал преображение зоопарка в соответствии с ведущими мировыми образцами, расширение стесняющих животных вольеров и приближение условий их содержания к естественной среде обитания. Без дополнительных территорий добиться этого будет просто невозможно.

Горожане уже направляют соответствующие возражение в комиссию по проведению публичных слушаний, но опасаются, что их голос услышан не будет. Поэтому они предлагают челябинцам провести собственные очные публичные слушания, уже без участия чиновников. «Поскольку администрация города отказывается от общения со своими горожанами, то будем проводить свои публичные слушания!» – призывают активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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