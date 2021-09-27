Самые крутые слухи недели: без харизмы

Говорят, что итог выборов в ГД заставили главу челябинского региона предпочесть запасной план в важном политическом деле – смене начальника областного ЗакСа. Чиновники мэрии Челябинска и аппарата Текслера судачат, что москвичи разочарованы политической харизмой (точнее, ее отсутствием) АЛТ, его невысоким рейтингом у населения и не видят ни одной деятельной «обаяшки» в его окружении. Мол, естественно, об этом хоть частично, да в курсе сам «Алёшенька».

На этом фоне, говорят, его главный идеологический советник Ирина (по совместительству подруга жизни), а также правая рука, серый кардинал и зам Виктор Мамин рекомендуют начальнику ЧО не отдавать пост спикера не бог весть какому опытному парламентарию Лазареву, а продвинуть (ненадолго, а для соблюдения формальностей) на освободившуюся позицию вице-спикера «своего» Гербера, чтобы впоследствии именно он возглавлял другую ветвь местной власти, заменив «вечного» Мякуша, пока тот не стал оговариваться не только в соответствии с личным опытом и возрастом, но и «по Фрейду».

И осложнилась

Говорят, что тепленькое, только что освобожденное кресло зама Мякуша Олега Голикова опять ускользает от вписанного в шорт-лист мандатского ожидания ректора ЧелГУ и члена партии власти Сергея Таскаева. Магнитогорцы нижайше просят губернатора игнорировать правление Дубровского и Тефтелева и восстановить «массовость» и влияние депутатского корпуса из Магнитки. Чаще просят через пока еще спикера Мякуша, но и Лейвиков с Христенко, и строитель Лакницкий, и много кто еще вставили свои двадцать копеек в переговорный процесс: мол, это традиция, всегда магнитогорцы придавали значимость местному парламенту. И для Магнитки было важно большое представительство в ЗакСе. В нем и сам Виктор Рашников был депутатом, а «комбинатовец» Владимир Мазуль отвечал за финансы и экономику.

Так, что мол, отдай, Алёшенька, мандат Голикова – по линии главной партии магнитогорцу. А Таскаев пусть «потаскает» горячий картофель из политического костра (тем более не для дяди, а для себя любимого) – выиграет выборы по одномандатному округу – да и мы поможем вашему любимому академику избраться по Троицкому округу – чай, тоже южане со связями и влиянием.

Если верить инсайдерам, в списке номинантов на голиковское место нет «комбинатовских», зато есть Дмитрий Мельников – топ-менеджер «Магнитостроя» – организации, где в последнее десятилетие главный бенефициар Олег Лакницкий, и откуда «есть пошел» в региональную исполнительную власть, а затем на руководство областным центром одиозный Евгений Тефтелев…

Только не это!

Именно «строительный» магнитогорский шлейф вызывает у АЛТ сильную идиосинкразию. Но – просители люди влиятельные, поэтому он колеблется. Таскаев лично для него – куда более предпочтительная фигура. Тем более, что на фоне трагических событий в университетской реальности соседней Перми, Т&Т ( так в шутку уж окрестили часто появляющихся в тандеме Текслера и Таскаева) – с известной долей цинизма публичных особ – были намерены сделать несколько разумных и быстро реализуемых предложений касательно корректировки вузовских порядков в связи с вызовами времени – и в плане безопасности, в том числе. Но, даже если магнитогрские и их влиятельные лоббисты и продавят своего на место уехавшего в столицу вице- спикера ЗакСа, АЛТ не оставляет намерения поднять планку влияния ректора Таскаева в Че и регионе.

Фу, как некультурно!

Еще одна головная боль губернатора – требующая большой «таблетки» в свете курса на «скрепление скреп» – это положение дел в госкомитете по охране наследия. Интриги, подсиживания, исход (недобровольный) неугодных, вездесущие беспринципные «свои» – эти «практики» через третьи руки стали известны и АЛТ. Но что с этим делать члены его команды попросту не знают. А в бэкграунде минкульта еще и пока «отложенные», но имеющиеся дела по странностям ремонта публичной библиотеки и оперного театра… Варяга команда Текслера подыскать на место «культурного» министра не может, поэтому на повестке дня все тот же классический и пока риторический вопрос «Что делать?» А не менее «наш» вопрос – «кто виноват» – пока снят с повестки.

Дистант, дистант и дистант!

Говорят, на фоне растущей заболеваемости ковидом и как отражение ситуации со стрельбой в пермском университете, уже в октябре на полное дистанционное обучение перейдет самый крупный вуз региона ( ЮУрГУ). Сейчас на такой форме обучения так называемые потоковые лекции. Готовится к новой порции дистанта и ЧелГУ. Рассматриваются подобные сценарии и в других вузах. Наблюдатели связывают вновь обострившуюся ситуацию по ковиду в высшей школе с тем, что большинство ректоратов требует безоговорочной привитости от ППС, а на студентов (даже бюджетников) никто «не давит».

Но у очередной фазы дистанта сейчас проявляется оборотная сторона: обучение прерывают, переводясь в более «статусные» вузы иностранные студенты. Им подобная легкость вечного дистанционного не нравится. А для менеджмента вузов этот очень плохо. Иностранцы – это и статья дохода, и что, не менее важно, статья отчета перед федералами. Поэтому практически в каждом вузе сейчас начинают ломать голову над проблемой массовой, а затем (не исключено) и повторной (и опять массовой) вакцинации студентов.

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