28 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

28.09.2021, вторник

08:00 Челябинск – Закрытие сезона выездов мобильного пункта сбора крови. На празднике будет работать мобильный пункт вакцинации (кинотеатр «Россия»)

11:00 Челябинск – Проректор ЮУрГУ по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Сергей Ваулин расскажет о проекте ракетно-космического комплекса с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем, который разрабатывают ученые Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые промышленные технологии и материалы» (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск –В одном из цехов Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) состоится церемония специального гашения почтовой марки с первым гусеничным трактором предприятия «Сталинец-60» (С-60).

17:30 Челябинск – рамках XVI Фестиваля книги и чтения «Челябинск Читающий» состоится прогулка «С именем Пушкина». Рассказ о местах Челябинска, названных в честь А. С. Пушкина. Встреча возле центрального входа театра драмы им. Н. Орлова

Челябинск. Другие новости 27.09.21

Самые крутые слухи недели: без харизмы. / Поствыборный бунт в России: власть научилась подавлять протесты, но недовольных очень много. / В Челябинске собираются провести альтернативные слушания по парковке у зоопарка. Читать дальше

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